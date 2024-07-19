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В Германии оценили потенциал Вэнса в урегулировании украинского конфликта

Член партии «АдГ» Шмидт: Вэнс может помочь в урегулировании конфликта на Украине

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United States Congress

Немецкий политик, член партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт в беседе с РИА Новости заявил, что в случае победы республиканцев на выборах в США сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, которого Дональд Трамп выбрал в качестве кандидата на пост вице-президента, прагматично смотрит на безопасность в Европе, и это вызывает надежду на положительные изменения в подходе Вашингтона к конфликту на Украине.

По словам политика, Вэнс смотрит на мир реалистично, что позволило ему составить точную картину того, что происходит в мире, в Европе и в Германии.

«Выдвижение его кандидатуры дает нам надежду на то, что после возможной победы Трампа положительные изменения действительно произойдут, особенно в том, что касается завершения конфликта на Украине», — сказал он.

Шмидт также напомнил, что Вэнс назвал энергетическую политику правительства Германии «идиотской», заявив, что «зеленые» привели к деиндустриализации немецкой экономики.

Джеймс Дэвид Вэнс является американским предпринимателем, он стал сенатором США от штата Огайо с 2023 года. 15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии.

Ранее стало известно, у кого больше шансов стать кандидатом в президенты от демократов.

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