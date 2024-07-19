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В Европе заговорили о спорных решениях Байдена и кризисе Запада

Guardian: США переживают сильнейший идеологический кризис

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Nathan Howard/Reuters

Решения администрации президента США Джо Байдена на мировой арене вызвали недовольство у союзников Вашингтона. Об этом написал журналист The Guardian Оуэн Джонс в своей статье;

«Военная агрессия демократических элит, таких как Хиллари Клинтон и Джо Байден, прежде всего в Ираке и Афганистане, а также в Ливии, характеризовалась кровавым хаосом и международным унижением Америки в глазах других стран. Сегодня Байден разозлил своих союзников, избирателей-демократов, и опозорил США во всем мире своей поддержкой геноцида, проводимым Израилем», — говорится в материале.

По оценке Джонса, американская политическая система находится в кризисе: страна, руководимая неэффективными лидерами, столкнулась с кризисом доверия к доминирующей идеологии, сталкивается с унижениями на мировой арене, а ее экономика едва справляется с потребностями большинства граждан.

Журналист пишет, что «либеральный порядок разрушается прямо на наших глазах».

Последствия прихода к власти Джорджа Буша-младшего, трагедии 11 сентября 2001 года и конфликта в Ираке негативно повлияли на простых американцев, приведя к самому серьезному кризису капитализма со времен Великой депрессии, напомнил журналист.

Недавнее покушение на Трампа лишь углубляет тьму, говорится в материале.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

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