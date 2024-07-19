В Словакии напали на депутата, не поддержавшего антироссийскую резолюцию

Депутат от Словацкой национальной партии Павел Люптак, который не поддержал резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве на последнем заседании парламента, стал жертвой нападения. Об этом сообщил его коллега по партии Иван Шевчик в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Павел Люптак был только что атакован физически, друзья», — написал Шевчик на своей странице.

Из-за этого инцидента была отменена запланированная встреча Люптака с избирателями в пятницу вечером, добавил Шевчик. Он также обещал предоставить дополнительную информацию позже.

Во время заседания парламента депутат от оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Беата Юрик предложила включить в повестку дня обсуждение резолюции о предполагаемом российском ударе по детской больнице в Киеве. Однако данное предложение поддержал всего лишь 41 депутат, что оказалось недостаточно для включения этого вопроса в повестку дня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обстрел детской площадки ВСУ терактом против детей.

Ранее Пугачева высказалась о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.