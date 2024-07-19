Секретная служба поминутно рассказала о том, как готовилось покушение на Трампа

Представители Секретной службы США отчитались в ходе слушаний в конгрессе, что о подготовке покушения на экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа агенты узнали заранее — не менее чем за двадцать минут до того, как прозвучали выстрелы. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в конгрессе.

На слушания в конгресс прибыл заместитель директора Секретной службы Рональд Роу, который раскрыл полную хронологию события и того, что американские силовики знали о подготовке покушения на Трампа на выступлении в Пенсильвании.

По данным Роу, в 17.51 по местному времени Секретная служба была уведомлена о подозрительном человеке с дальномером на внешнем периметре охраняемой зоны. После этого данные были переданы контрснайперской группе и другим агентам безопасности. Спустя девять минут, в 18.00 Трамп вышел на сцену и начал выступление — а спустя еще десять минут местная полиция сообщила о проблеме на внешнем периметре.

В 18.11, как заявил Роу, начальник личной охраны Трампа связался с коллегой из Секретной службы, чтобы узнать о том, как обстоят дела — одновременно с этим прозвучали выстрелы.

До этого Дональд Трамп встретился с главой Секретной службы США.

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло 13 июля на митинге в штате Пенсильвания. В политика несколько раз выстрелил молодой человек, находившийся на крыше стоявшего рядом производственного здания. Трамп получил легкое ранение — одна из пуль задела ухо. Нападавшего ликвидировали на месте происшествия.

Ранее Трамп изменил текст обращения к республиканцам после покушения.