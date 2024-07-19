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Трамп изменил текст обращения к республиканцам после покушения

Сын Трампа заявил, что экс-президент изменил обращение к съезду после покушения

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Evelyn Hockstein/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп после покушения изменил текст обращения, с которым выступит перед съездом республиканцев. Об этом заявил его сын Дональд Трамп — младший журналистам в кулуарах съезда, передает РИА Новости.

«Она будет отличаться от первоначального варианта, я работал с ним несколько часов, это было послание сильного Трампа», — сказал он.

По его словам, люди, которые работали над его речью, говорят, что она будет совсем другой. Это будет важное сообщение, подчеркнул Трамп-младший.

Съезд Республиканской партии проходит с 15 по 18 июля в Милуоки, штат Висконсин.

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло 13 июля на митинге в штате Пенсильвания. В политика несколько раз выстрелил молодой человек, находившийся на крыше стоявшего рядом производственного здания. Трамп получил легкое ранение — одна из пуль задела ухо. Нападавшего ликвидировали на месте происшествия.

Министерство внутренней безопасности США проведет расследование работы Секретной службы, обеспечивающей охрану политика. Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее для охраны съезда республиканцев в США задействовали истребитель F-35.

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