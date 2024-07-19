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Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию

Ким Чен Ын принял военную делегацию РФ во главе с замминистра обороны Криворучко

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Кристина Кормилицына, Сергей Бобылев/РИА Новости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко. Об этом сообщает государственная радиостанция «Голос Кореи».

«18 июля Генеральный секретарь ТПК и Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял военную делегацию РФ во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко», — говорится в сообщении.

Подробности встречи пока не сообщаются.

18 июня Владимир Путин прибыл в северокорейскую столицу с государственным визитом. На следующий день российский президент он подписал главный документ о дружбе двух стран и пообещал КНДР помощь Москвы «в случае агрессии». Ким Чен Ын в ответ пожелал России новой победы и заявил, что будет поддерживать ее в любой ситуации. Встреча сторон запомнилась и неловким моментом, когда российских министров (глав МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Андрея Белоусова, первого вице-премьера Дениса Мантурова, вице-премьера Александра Новака, помощника президента Юрия Ушакова) вывели из зала заседания из-за того, что они зашли туда раньше Ким Чен Ына (и самого Путина).

Ранее стало известно, что символизируют цифры номера Aurus, подаренного Ким Чен Ыну.

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