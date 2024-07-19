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В конгрессе связали провал охраны Трампа с саммитом НАТО

Конгрессмен Джордан считает, что Трампа плохо охраняли из-за саммита НАТО

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Brendan McDermid/Reuters

Секретная служба США не справилась с достойным обеспечением безопасности экс-президента Дональда Трампа из-за ограниченных ресурсов, так как большое внимание уделялось безопасности саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом в письме в ФБР заявил республиканец от штата Огайо, председатель юридического комитета палаты представителей конгресса США Джим Джордан, передает ТАСС.

«Отвечающий за этот вопрос специальный агент Секретной службы США Тим Бёрк, как сообщается, сказал коллегам по правоохранительным органам, что Секретная служба ограничила ресурсы, которые она может выделить на этой неделе, поскольку занимается охраной саммита Организации Североатлантического договора (НАТО) в Вашингтоне», — заявил Джордан в письме в ФБР.

Конгрессмен, обращаясь к директору бюро Кристоферу Рэю, ссылается на собственных анонимных информаторов в Секретной службе. К письму Джордан также приложил список вопросов, на которые директору ФБР придется ответить в ходе слушаний в конгрессе.

До этого в США заявили, что покушение на Трампа стало результатом ошибок служб безопасности.

Ранее генеральный инспектор МВБ США начал расследование покушения на Трампа.

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Покушение на Трампа
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