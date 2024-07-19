Сенатор в США призвал Байдена уйти в отставку, если тот не станет переизбираться

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что если президент США Джо Байден откажется от переизбрания из-за проблем со здоровьем, то его необходимо отправить в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению политика, если человек не может баллотироваться на пост президента, то он так же не может управлять страной.

«Если они собираются снять его с поста кандидата, то им придется снять его и с поста президента», — сказал Рубио.

17 июля Байден заявил, что выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем.

18 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не выступит на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе из-за заражения коронавирусом. Позже лечащий врач президента оценил состояние Байдена.

Ранее Байден заявил, что ему 41 год.