Словения и Украина подписали соглашение о безопасности

Премьер-министр Словении Роберт Голоб подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским договор о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщается на странице словенского правительства в соцсети Х.

«Сегодня особенный день в отношениях между Словенией и Украиной. Мы с президентом Зеленским подписали соглашение о безопасности между двумя странами-союзниками. Это стало важным доказательством нашей сильной и постоянной поддержки», — приводит кабмин Словении слова Голоба.

Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что Словения будет способствовать обучению украинских военных в рамках миссии Евросоюза. Страны также будут сотрудничать в поиске источников финансирования для помощи во внедрении проектов украинской оборонной промышленности, добавил он.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции сообщал, что соглашения о безопасности с Украиной подписали более 20 из 32 членов блока.

Ранее Столтенберг уточнил особенности финансирования Украины на 2025 год.