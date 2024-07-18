Спикером парламента Франции переизбрали представителя коалиции Макрона

Кандидат от коалиции президента Эммануэля Макрона «Вместе» Яэль Брон-Пиве была переизбрана председателем парламента Франции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на трансляцию с сайта Национального собрания.

В третьем туре голосования за политика проголосовали 220 депутатов, что позволило ей одержать победу. Кандидата от коалиции левых «Новый народный фронт», коммуниста Андре Шассеня поддержали 207 парламентариев, представителя правой партии «Национальное объединение» Себастьяна Шеню — 141.

Во Франции продолжают развиваться последствия неожиданного результата досрочных парламентских выборов. Коалиция Макрона заняла на них второе место, что вынудило премьера подать в отставку. 16 июля президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя.

До этого опрос показал, что 74% граждан Франции посчитали страну неуправляемой после выборов в парламент.

Ранее Макрон пожаловался на вмешательство Израиля в выборы во Франции.