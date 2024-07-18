Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спикером парламента Франции переизбрали представителя коалиции Макрона

Спикером парламента Франции переизбрали кандидата от коалиции Макрона Брон-Пиве

close
100%
Sarah Meyssonnier/Reuters

Кандидат от коалиции президента Эммануэля Макрона «Вместе» Яэль Брон-Пиве была переизбрана председателем парламента Франции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на трансляцию с сайта Национального собрания.

В третьем туре голосования за политика проголосовали 220 депутатов, что позволило ей одержать победу. Кандидата от коалиции левых «Новый народный фронт», коммуниста Андре Шассеня поддержали 207 парламентариев, представителя правой партии «Национальное объединение» Себастьяна Шеню — 141.

Во Франции продолжают развиваться последствия неожиданного результата досрочных парламентских выборов. Коалиция Макрона заняла на них второе место, что вынудило премьера подать в отставку. 16 июля президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя.

До этого опрос показал, что 74% граждан Франции посчитали страну неуправляемой после выборов в парламент.

Ранее Макрон пожаловался на вмешательство Израиля в выборы во Франции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами