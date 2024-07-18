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Шольц отклонил просьбу Зеленского по поводу российских ракет

Шольц отклонил просьбу Зеленского сбивать ракеты РФ над Украиной

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Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил просьбу украинского лидера Владимира Зеленского к западным странам использовать собственное оружие для сбивания российских ракет и беспилотников над территорией Украины. Об этом пишет немецкое издание Zeit.

«Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказываются по этому поводу», — сказал Шольц, отвечая на вопрос журналистов, согласен ли он с другими государствами НАТО по этой теме.

Зеленский ранее на саммите Европейского политического сообщества обратился к США , Великобритании, Франции, Германии и Польше с соответствующим призывом. По его мнению, их вмешательство не было бы нападением на Россию. Кроме того, украинский лидер призывал к дальнейшему смягчению правил применения западного оружия, чтобы иметь возможность атаковать военные аэродромы на российской территории.

До этого Шольц рассказал о возможностях Киева применять переданное ему оружие.

Ранее Лавров заявил о «продавливании» Западом мирного плана Зеленского.

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