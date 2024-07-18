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Депутата Европарламента вывели с заседания в наморднике

Депутат ЕП от Румынии Шошоакэ в знак протеста надела на заседании намордник

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Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Депутат от Румынии и лидер партии S.O.S. Romania Диана Шошоакэ надела на заседание Европейского парламента (ЕП) намордник в знак протеста против посягательств на свободу слова. Об этом сообщает румынский телеканал Obseravtor News.

Отмечается, что женщину вывели из зала заседания. Уходя, политик выкрикивала обвинения и просила ее не трогать.

«У меня есть право голоса. Я была выбрана своими соотечественниками. Пошла вон, Урсула!» — заявила Шошоакэ.

Такой выходкой политик выражала протест против выдвижения председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок. Также она призвала остальных членов Европарламента не отдавать за нее голос. Также Шошоакэ выступала против помощи Киеву, заявив, что из-за военных транспортировок разрушаются дороги, а население Румынии беднеет из-за помощи украинским беженцам.

18 июля стало известно, что действующую главу ЕК фон дер Ляйен переизбрали на новый пятилетний срок. Решение было принято в ходе заседания депутатов Европейского парламента (ЕП) нового созыва, которое прошло во французском городе Страсбурге.

Ранее в Европарламенте рассказали о ненависти фон дер Ляйен к законодательному органу.

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