США будут следить за решениями России по РСМД

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Соединенные Штаты намерены внимательно следить за решениями России, касающимися ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, любая риторика, которая касается применения ядерных боеголовок, вызывает обеспокоенность. Он подчеркнул, что с российской стороны уже в течение какого-то времени наблюдается «выпячивание груди» в этом вопросе.

Из-за этого Вашингтон продолжит следить за шагами Москвы в вопросе ракет средней и меньшей дальности, добавил Пател.

До этого заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия допускает размещение дальнобойных ядерных ракет в ответ на появление ракетных комплексов Соединенных Штатов в Германии.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Оружие развернут в 2026 году, впоследствии планируется его постоянное размещение на территории ФРГ.

Ранее Песков рассказал, чем рискуют страны ЕС после размещения американских ракет.