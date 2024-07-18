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Орбан призвал ЕС восстановить дипломатические связи с Россией

Орбан предложил ЕС восстановить дипсвязи с РФ, сохранив контакты с Украиной

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Bernadett Szabo/Reuters

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан предложил Европейскому союзу (ЕС) восстановить дипломатические каналы с РФ, при этом сохранив аналогичные контакты с Украиной. Об этом свидетельствует письмо премьер-министра руководителю Европейского Совета Шарлю Мишелю, текст которого опубликован на сайте Орбана.

В послании содержится отчет о его поездках на Украину, в РФ, КНР и США. При этом глава правительства включил в письмо предложения по урегулированию украинского конфликта, которые он посчитал заслуживающими внимания.

«Я предлагаю начать дискуссию, учитывая следующие предложения <...> Поддерживая нынешние политические контакты на высоком уровне с Украиной, восстановить прямые линии дипломатической связи с РФ и реабилитировать такие прямые контакты в нашей политической коммуникации», — говорится в тексте.

Всего отчет состоит из 10 пунктов.

1 июля Венгрия на шесть месяцев стала председателем Европейского Совета. Уже на следующий день Орбан прибыл на Украину, впоследствии посетив РФ, КНР и США.

В Москве он провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. На встрече венгерский премьер-министр поинтересовался у главы государства, что он думает об имеющихся мирных инициативах по Украине и возможности прекращения боевых действий.

Ранее в Венгрии рассказали, какое событие станет «переломным моментом» для Украины.

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