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МИД России прокомментировал отказ Чехии признавать паспорта России

Захарова: отказ Чехии признавать паспорта России без биометрии недружественен

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что отказ Чехии признавать паспорта России без биометрического чипа является недружественным шагом. Об этом сообщает РИА Новости.

Российская сторона считает, что подобные действия направлены на нанесение дополнительного ущерба двусторонним отношениям, а также затруднят пребывание граждан РФ в Чехии, подчеркнула Захарова.

Представитель МИД добавила, что отказ Праги от признания паспортов России без биометрического чипа делает трудным нахождение в стране российского дипкорпуса.

4 июля министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что граждане Российской Федерации без биометрического паспорта больше не смогут посетить Чехию. 

По словам главы МИД, приоритетом для Чехии является безопасность, и власти не будут бездействовать в ожидании «очередного акта диверсии». Липавский подчеркнул, что любой, кто хочет остаться в Чешской Республике, должен подтвердить свою личность.

Ранее Чехия официально отозвала посла из России.

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