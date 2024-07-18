Стало известно, как Обама относится к участию Байдена в выборах

Бывший президент США Барак Обама считает, что действующему главе государства Джо Байдену стоит серьезно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры на предстоящих выборах. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, экс-хозяин Белого дома хотел бы «защитить наследие» нынешнего американского лидера.

«В последние дни [Обама] сообщал союзникам, что шансы Байдена на победу значительно сократились, и он считает необходимым серьезно подумать о жизнеспособности его кандидатуры», — говорится в публикации.

При этом авторы статьи подчеркнули, что бывший глава государства пользуется большим влиянием в Демократической партии. Тем не менее он отказался напрямую влиять на решение действующего президента США об участии в предвыборной гонке.

18 июля газета The New York Times со ссылкой на источники заявила, что руководство Демократической партии решило отложить официальное выдвижение Байдена в качестве своего кандидата на высший государственный пост в стране. Как выяснили журналисты, онлайн-голосование по этому вопросу перенесли со следующей недели на первую неделю августа.

Ранее спонсоры подготовили для Байдена речь на случай отказа от участия в выборах в ноябре 2024 года.