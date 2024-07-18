Путин предложил назвать сквер в память председателя Верховного суда Лебедева

Президент России Владимир Путин предложил увековечить память бывшего председателя Верховного суда (ВС) России Вячеслава Лебедева. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Правительству поручено в течение полугода присвоить имя Лебедева Российскому государственному университету правосудия и учредить именные стипендии.

Правительству Москвы рекомендовано рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где жил экс-председатель ВС, а также присвоить его имя одному из скверов.

В апреле Путин заявлял, что бывший председатель Верховного суда (ВС) России Вячеслав Лебедев очень многое сделал для укрепления правопорядка и развития судебной системы страны. Он также высоко оценил вклад в развитие судебной сферы России экс-главы ВС, на протяжении 35 лет возглавлявшего высший судебный орган РФ.

После Лебедева председателем Верховного суда Российской Федерации было решено назначить Ирину Подносову. Подносова с 1990 года работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области. В 2018 году ее назначили председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Ранее Путин встретился с новым главой Верховного суда РФ.