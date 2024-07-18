Стало известно о другой планируемой жертве стрелка, совершившего покушение на Трампа

В Федеральном бюро расследований (ФБР) утверждают, что стрелявший в экс-президента Дональда Трампа Томас Крукс готовился совершить покушение на члена британской королевской семьи. Об этом сообщает Mirror.

Следователи ФБР доложили Конгрессу США, что в интернете Крукс «выслеживал» неназванного члена королевской семьи, а также присматривался к другим высокопоставленным целям. Например, к директору ФБР Кристоферу Рэю и генпрокурору Соединенных Штатов Меррику Гарленду.

Представители ФБР также выяснили, что на устройствах Крукса содержались изображения президента США Джо Байдена и Трампа, а также даты проведения митингов политиков и национального съезда Демократической партии, которые должны были состояться в Чикаго в августе.

В публикации отмечается, что следователи все еще выясняют причину нападения Крукса на Трампа, которая остается «загадкой».

До этого стало известно, что стрелявший в кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на митинге в штате Пенсильвания Томас Мэттью Крукс перед покушением оставил послание на игровой платформе Steam.

Ранее стало известно, где находились полицейские, когда стреляли в Трампа.