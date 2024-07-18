США расширили санкции за содействие хуситам

США ввели санкции в отношении двух физических лиц и пяти компаний за участие в финансировании хуситского движения «Ансар Аллах». Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

В санкционные списки были внесены гражданин Китая, а также обладатель двойного гражданства Малайзии и Сингапура. По данным Госдепа, они участвовали в схемах по передаче хуситам «прибыли от незаконных поставок» нефти из Ирана. Также введены санкции в отношении пяти судов под флагами Панамы и Гонконга.

До этого шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), заявило об атаке в Аденском заливе на израильское судно. По словам представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа, военно-морские силы, беспилотные и ракетные подразделения хуситов выполнили совместную операцию, во время которой нанесли баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами в Аденском заливе удар по израильскому судну MSC UNIFIC.

Ранее хуситы рассказали, чем атаковали греческий балкер Transworld Navigator.