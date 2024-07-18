Американский телеведущий призвал Байдена отказаться от участия в выборах

Американский телеведущий Джо Скарборо призвал президента страны Джо Байдена отказаться от участия в выборах главы государства после проведенного с ним интервью. Журналист сделал соответствующее заявление в эфире канала MSNBC.

Во время интервью хозяин Белого дома пытался заверить собеседника и общественность в том, что он может управлять страной и рассчитывает переизбраться на второй срок в ноябре 2024 года. Однако, комментируя беседу, Скарборо заявил, что нежелание Байдена выходить из предвыборной гонки может «плохо кончиться».

По мнению журналиста, нынешний американский лидер заслуживает большего, чем то, что он сейчас получает от своего ближайшего окружения.

«Злость, которую я слышу, направлена на людей, держащих его в пузыре, у которых могут быть свои интересы, в том числе финансовые, удерживать его в гонке», — подчеркнул ведущий.

Тем не менее он призвал помощников Байдена проявить инициативу и помочь действующему президенту «поступить правильно». Речь идет о его отказе от попыток переизбраться.

При этом газета The New York Times обратила внимание, что Джо Скарборо поддерживал главу государства после его неудачных дебатов с бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Но впоследствии журналист взял у американского лидера интервью и усомнился в его способности управлять страной.

Ранее СМИ сообщили, что Байден может выйти из предвыборной гонки в ближайшие несколько дней.