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Премьер Израиля посетил юг сектора Газа

Нетаньяху посетил район Рафаха на юге сектора Газа

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JINI/Global Look Press

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху  совершил поездку в  район города Рафах на  юге сектора Газа, где действует израильская армия. Об этом сообщает ТАСС.

Гендельман добавил, что детали посещения Нетаньяху Рафаха будут представлены позднее.

До этого израильский парламент (кнессет) проголосовал за резолюцию, выражающую противодействие созданию палестинского государства.

Израильские парламентарии также предполагают, что создание палестинского государства может привести к продлению конфликта между двумя странами на неопределенный срок и усилить дестабилизацию в регионе.

28 мая вступило в силу решение Норвегии, Испании и Ирландии о признании Палестины независимым государством. Это первые за 10 лет европейские страны, решившиеся на подобный шаг. Причем Испания признала столицей Палестины Иерусалим. В Израиле действия Осло, Мадрида и Дублина восприняли в штыки, обвинив в попытке подрыва суверенитета страны. Поможет ли это решение в урегулировании израильско-палестинского конфликта и ждать ли новых признаний Палестины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США предложили Израилю ценную помощь в обмен на отказ от вторжения в Рафах.

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