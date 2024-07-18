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Политолог оценил намерение фон дер Ляйен превратить ЕС в большую военную базу

Политолог Данюк: не все страны ЕС захотят милитаризироваться

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Tobias Hase/Global Look Press

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен хочет превратить Евросоюз (ЕС) из экономического пространства в большую военную базу. Такое мнение в интервью RT высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, комментируя заявление председателя ЕК о намерении превратить ЕС в «оборонный союз».

Эксперт отметил, что не все страны пойдут на такой шаг, к примеру, Австрия и Швейцария.

«Соответственно, если они на это не пойдут, значит, очередной процесс по выходу нескольких стран из Европейского союза, конечно, будет уже означать тотальный крах Европы», — сказал Данюк.

Согласно его прогнозу, планы по превращению ЕС в милитаризированную зону вряд ли будут реализованы.

18 июля стало известно, что действующую главу ЕК фон дер Ляйен переизбрали на новый пятилетний срок. Решение было принято в ходе заседания депутатов Европейского парламента (ЕП) нового созыва, которое прошло во французском городе Страсбурге.

Незадолго до этого фон дер Ляйен заявила, что хочет в случае переизбрания на свой пост на второй срок предложить превратить ЕС в «оборонный союз». Кроме того, она хочет создать в регионе единую систему ПВО Евросоюза.

Ранее в Европарламенте рассказали о ненависти фон дер Ляйен к законодательному органу.

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