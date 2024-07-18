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Власти Кременной опровергли слухи об эвакуации

Мэр Третьяков: слухи об эвакуации в Кременной не соответствуют действительности

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Луганский Информационный Центр

В настоящее время в Кременной не проходит эвакуация медиков и чиновников, это фейк, распространяемый украинской стороной, заявил мэр города Вячеслав Третьяков. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Говорят, что врачей из города вывезли, что не работает ЗАГС и другие учреждения и что планируется эвакуация государственных органов. <...> Хочу вас успокоить и заверить, что администрация Кременского муниципального округа находится на месте. <...> Ни о какой эвакуации речь не идет», — подчеркнул Третьяков.

По словам мэра, все госучреждения в городе продолжают работу. Единственное, банк в Кременной не проводит некоторые операции из-за перебоев со связью и интернетом.

Третьяков назвал ситуацию в населенном пункте контролируемой и отметил, что причин для паники у населения нет.

12 июля сообщалось, что командование ВСУ перебросило группу солдат на Сватовско-Кременское направление, поставив перед ними задачу наносить удары дронами по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. По мнению военного эксперта Андрея Марочко, целью таких ударов является запугивание населения.

Ранее в Харьковской области зафиксировали увеличение числа наемников ВСУ.

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