Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Урсула фон дер Ляйен, объявляя о планах создать европейский оборонный союз, нацелена на перехват Еврокомиссией у правительств европейских государств контроля над их военно-промышленным комплексом (ВПК). Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что глава Еврокомиссии сделала шаг к созданию собственной спецслужбы Евросоюза, которая займется «защитой демократии» и будет подчинена Брюсселю.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что желание главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен придать Евросоюзу военную окраску путем создания оборонного союза противоречит направлению ЕС.

По словам представителя Кремля, это подтверждает общий настрой европейских государств на милитаризацию, а также на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в рамках внешней политики Евросоюза.

Незадолго до этого Урсула фон дер Ляйен заявила, что в случае переизбрания на свой пост на второй срок предложит превратить ЕС в «оборонный союз». Кроме того, она также хочет создать в регионе единую систему ПВО Евросоюза.

Ранее глава МИД Венгрии заявил об «очень плохой работе» главы Европейской комиссии.