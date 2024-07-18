Спецслужбы США 50 лет собирали сведения о бразильском политике и действующем президенте Бразилии Луисе Инасиу Луле да Силве. Об этом сообщило издание Folha de S.Paulo.

За все это время было подготовлено 819 документов, описывающих деятельность Лулы. Из них 613 подготовило Центральное разведывательное управление США, около ста — Государственный департамент США, а 27 — Пентагон. Материалы, по данным издания, собирались с 1966 по 2019 год.

Сбор информации по да Силве начался тогда, когда ему был 21 год. В то время он активно участвовал в профсоюзном движении. В 1980 году, в возрасте 35 лет, он основал Партию трудящихся, от которой избирался на пост президента в 2003, 2007 и 2022 году. Информация о собранных по да Силве была передана биографу бразильского лидера Фернандо Мораису. Известно, что внимание американских спецслужб при составлении аналитических материалов привлекали военные планы Бразилии и ее связи с КНР и странами Ближнего востока.

До этого да Силва сообщил о хороших отношениях с Путиным и Медведевым.

Ранее Луис Инасиу Лула да Силва назвал освобождение Ассанжа победой демократии.