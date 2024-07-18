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Стало известно, контактировал ли Лавров с дипломатами из США на полях ООН

Захарова: у Лаврова не было контактов с американскими дипломатами в Нью-Йорке

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МИД РФ/РИА Новости

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров не контактировал с американскими дипломатами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом во время брифинга с журналистами заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

«От американцев подобных запросов не поступало, соответственно, контактов не было», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

1 июля РФ на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. На это время российская сторона запланировала три ключевых мероприятия.

Речь идет об открытых дебатах по многостороннему сотрудничеству 16 июля и открытых дебатах по ситуации на Ближнем Востоке 17 июля. Кроме того, на 19 июля намечены дебаты по взаимодействию ООН с региональными организациями.

При этом Лавров лично присутствовал на первых двух мероприятиях в качестве председателя. Более того, в Нью-Йорке министр провел ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами. В том числе он побеседовал с главой МИД Венгрии Петером Сийярто и руководителем внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Ранее трое активистов попытались сорвать выступление Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН.

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