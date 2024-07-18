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Постпредство РФ отреагировало на переизбрание фон дер Ляйен

Постпредство: противостояние с РФ станет основой проекта фон дер Ляйен

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Francois Lenoir/Reuters

И.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что противостояние с Россией станет основой и новой движущей силой европейского проекта под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Его слова приводит ТАСС.

«Евросоюз окончательно сделал ставку на противостояние с Россией, которая в обозримой перспективе будет представлять для сегодняшней евробюрократии главную угрозу», — сказал он.

По его словам, долгосрочное противодействие «российской угрозе» провозглашено движущей силой развития евроинтеграционного проекта.

18 июля действующую главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на новый пятилетний срок. Решение было принято в ходе заседания депутатов Европейского парламента (ЕП) нового созыва, которое прошло во французском городе Страсбурге. В рамках мероприятия состоялось голосование за руководителя ЕК, в результате которого победу одержала фон дер Ляйен. Благодаря этому она останется на соответствующем посту до 2029 года.

Ранее в Европейском парламенте рассказали о ненависти фон дер Ляйен к законодательному органу.

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