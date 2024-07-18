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Политолог назвал ожидаемым переизбрание фон дер Ляйен на должность главы ЕК

Политолог Трухачев: назначение фон дер Ляйен главой ЕК говорит о кадровом голоде

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MICHAEL BUHOLZER/Reuters

Переизбрание главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на новый пятилетний срок вполне ожидаемо. Такое мнение в интервью RT высказал политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев.

«Это говорит о жутком кадровом голоде и о вырождении европейской политики, когда председателем Еврокомиссии становится такой непрофессиональный персонаж», — сказал Трухачев.

Эту должность, по его словам, могли бы занять более профессиональные кандидаты, такие как канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер Баварии Маркус Зедер.

18 июля стало известно, что действующую главу ЕК фон дер Ляйен переизбрали на новый пятилетний срок. Решение было принято в ходе заседания депутатов Европейского парламента (ЕП) нового созыва, которое прошло во французском городе Страсбурге.

По информации СМИ, кандидатуру фон дер Ляйен поддержал 401 депутат. Еще 284 парламентария высказались против и 15 законодателей решили воздержаться.

Как отметил эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов, риторика Евросоюза в отношении России никак не изменится после переизбрания фон дер Ляйен на пост главы ЕК.

Ранее глава ЕК раскритиковала «дружбу без границ» между Россией и Китаем.

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