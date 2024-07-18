В МИД оценили возможность наращивания эскалации между РФ и Западом

Российские власти уверены, что в данный момент нет никакой предопределенности в возможном наращивании эскалации между Москвой и западными странами в сфере безопасности. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Ничто не предопределено. В том числе нет и предопределенности дальнейшего наращивания эскалации», — сказал он.

Дипломат обратил внимание, что коллективный Запад продолжает попытки приписать российскому руководству посягательства на безопасность. При этом он использует для этого надуманные предлоги и поводы.

Заместитель главы МИД РФ назвал данную ситуацию «прискорбной». В то же время он подчеркнул, что Москва все равно продолжит решать свои задачи в рамках обеспечения государственной безопасности. В том числе это касается действий в зоне специальной военной операции (СВО) и охраны новых регионов страны, уточнил Рябков.

По его словам, Калининградская область также не является исключением в плане «стопроцентной решимости» Москвы сделать все необходимое, чтобы отбросить от границы тех, кто «вынашивает возможно агрессивные замыслы».

Ранее в МИД РФ прокомментировали планы США разместить свои ракетные комплексы в Германии.