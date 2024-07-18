В НАТО рассказали, когда заработает миссия по координации помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что миссия альянса по координации помощи Украине заработает в сентябре. Трансляция велась на сайте блока.

«Я рад сообщить, что командование будет готово к работе в сентябре», — заявил он.

По его словам, в составе командования в Германии будет работать 700 сотрудников.

До этого Столтенберг назначил своего бывшего помощника по операциям, оборонной политике и планированию Патрика Тернера на пост главы представительства организации на Украине. В новой должности Тернер будет регулировать взаимодействие Киева и НАТО. Новый глава представительства НАТО в Киеве официально вступит в должность в сентябре текущего года. При этом, комментируя ситуацию, Столтенберг назвал Тернера опытным и преданным своему делу государственным служащим.

Ранее в Верховной раде сравнили вступление Украины в НАТО с колонизацией Марса.