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В Кремле назвали угрозой новую стратегию морской безопасности Украины

Песков: положения стратегии морской безопасности Украины создают угрозы для РФ

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Efrem Lukatsky/AP

Положения новой стратегии морской безопасности Украины, которые подразумевают постоянное присутствие кораблей НАТО в акватории Черного моря, могут создавать дополнительные угрозы для России. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, присутствие натовских кораблей, принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, представляет собой дополнительные угрозы для РФ, учитывая непосредственную вовлеченность НАТО в [украинский] конфликт. Россия будет принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности», — сообщил официальный представитель Кремля.

Песков также отметил, что режим пребывания кораблей, не относящихся к черноморским государствам, жестко регулируется конвенцией Монтре. За исполнением положений документа следит Турция, которая выполняет свои функции в этом вопросе достаточно четко, заключил пресс-секретарь российского президента.

17 июля украинский лидер Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности страны. Основные задачи стратегии — построение Украиной военно-морских сил, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море, создание с НАТО противоминной коалиции, а также проведение учений, маневров, и совместных со странами-партнерами миссий по безопасности (морских патрулей) в Азово-Черноморском бассейне.

Ранее в МИД РФ обвинили Киев в преднамеренном минировании акватории Черного моря.

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