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Оппозиция Молдавии заявила о судьбоносности выборов президента страны

Шор: выборы президента Молдавии решат судьбу страны

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Максим Блинов/РИА Новости

Лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор сообщил в своем Telegram-канале, что выборы президента решат, будет ли страна суверенной или отдана под власть Запада.

«20 октября решится судьба страны: будет она существовать или же ее окончательно отдадут под пяту Румынии, Евросоюза, Вашингтона», — сказал он.

По его словам, оппозиция предлагает гражданам страны созидательный путь — в Евразийский экономический союз.

«Где нас ценят как партнеров и уважают нашу молдавскую идентичность», — отметил Шор.

До этого экс-президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что существует вероятность серьезных протестов после выборов президента республики. Он обратил внимание, что власти предоставили право голосования по почте не всем гражданам Молдовы, которые находятся в других странах, а только тем, кто живет в США и Канаде. Лидер Партии социалистов счел это незаконным и антиконституционным.

Ранее сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков сообщил о стягивании военной техники Молдавии к границе.

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