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Маск обратился к Шольцу после слов немецкого комика о покушении на Трампа

Маск попросил Шольца прокомментировать слова комика о покушении на Трампа

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой прокомментировать одобрительные высказывания комика Себастьяна Хотца о покушении на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Что это такое?» — спросил Маск в соцсети, тэгнув в посте Шольца.

При этом, как отметил предприниматель, Хотц желает ему того же, что произошло с Трампом на митинге в Пенсильвании.

До этого немецкая радиостанция RBB приняла решение уволить Хотца и приостановить его передачу из-за поста в социальной сети X, где он выразил одобрение покушению.

Директор программ радиостанции Катрин Гюнтер подчеркнула, что высказывания Хотца не соответствуют ценностям, которых придерживается радиостанция.

13 июля произошло покушение на Трампа. В политика выстрелили несколько раз, он был уведен со сцены с окровавленным ухом и госпитализирован. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее американская разведка заявила, что Иран хочет убить Трампа.

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