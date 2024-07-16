Американская разведка считает, что Иран хочет убить Трампа

Амриканская разведка полагает, что Иран планировал совершить убийство экс-президента США Дональда Трампа, однако эти планы не связаны с покушением на политика, которое произошло на встрече с избирателями в Пенсильвании. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным канала, информация об иранской угрозе поступила от Секретной службы США (USSS), сотрудники которой занимают обеспечением безопасности в том числе бывших лидеров страны. Информация была передана USSS совету национальной безопасности (СНБ) США.

«СНБ напрямую связалась с USSS на высшем уровне, чтобы быть абсолютно уверенной, что они продолжают отслеживать последние сообщения. USSS поделилась этой информацией с руководителем отдела, и кампания Трампа была проинформирована о растущей угрозе. В ответ на возросшую угрозу Секретная служба увеличила ресурсы и активы для защиты бывшего президента Трампа», — сообщает телеканал.

Отмечается, что данные о подготовке покушения на Трампа со стороны Ирана появились до субботы, 13 июля, когда экс-президент США был ранен во время покушения. Однако ни СНБ, ни USSS не связывают якобы существующие планы Тегерана убить Трампа с покушением в Пенсильвании.

До этого стало известно, что сторонники Байдена подозревают, что покушение на Трампа было постановочным.

Ранее хирург рассказал о последствиях для Трампа после попытки покушения в Пенсильвании.