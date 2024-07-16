Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американская разведка считает, что Иран хочет убить Трампа

CNN: Иран планировал убийство Трампа, но это не связано с нынешним покушением

close
100%
Brendan McDermid/Reuters

Амриканская разведка полагает, что Иран планировал совершить убийство экс-президента США Дональда Трампа, однако эти планы не связаны с покушением на политика, которое произошло на встрече с избирателями в Пенсильвании. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным канала, информация об иранской угрозе поступила от Секретной службы США (USSS), сотрудники которой занимают обеспечением безопасности в том числе бывших лидеров страны. Информация была передана USSS совету национальной безопасности (СНБ) США.

«СНБ напрямую связалась с USSS на высшем уровне, чтобы быть абсолютно уверенной, что они продолжают отслеживать последние сообщения. USSS поделилась этой информацией с руководителем отдела, и кампания Трампа была проинформирована о растущей угрозе. В ответ на возросшую угрозу Секретная служба увеличила ресурсы и активы для защиты бывшего президента Трампа», — сообщает телеканал.

Отмечается, что данные о подготовке покушения на Трампа со стороны Ирана появились до субботы, 13 июля, когда экс-президент США был ранен во время покушения. Однако ни СНБ, ни USSS не связывают якобы существующие планы Тегерана убить Трампа с покушением в Пенсильвании.

До этого стало известно, что сторонники Байдена подозревают, что покушение на Трампа было постановочным.

Ранее хирург рассказал о последствиях для Трампа после попытки покушения в Пенсильвании.

Все новости на тему:
Покушение на Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами