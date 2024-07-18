Сенатор Менендес заявил, что не уйдет в отставку

Сенатор Роберт Менендес, признанный американским судом виновным в коррупции и лоббировании интересов других государств, опроверг информацию о том, что он намерен уйти в отставку. Его слова приводит телекомпания CBS.

18 июля телеканал Fox News со ссылкой на источники в окружении Менендеса сообщил, что он планирует уйти в отставку. Если политик все же покинет свой пост, это приведет к завершению его почти 30-летней карьеры в конгрессе.

В интервью CBS Менендес сказал, что не подавал в отставку и не говорил о подобных планах с кем-то из коллег. Политик предположил, что его пытаются заставить сделать подобное заявление. По словам сенатора, любой человек, который хорошо его знает, понимает, что это худший способ добиться от него действия.

16 июля телеканал CNN сообщил, что в США суд присяжных признал сенатора-демократа Роберта Менендеса виновным по всем 16 пунктам обвинения, в число которых входит коррупция и лоббирование интересов Египта и Катара в качестве иностранного агента.

Кроме этого, политика признали виновным в препятствовании правосудию, вымогательстве и мошенничестве. Менендесу грозит до 20 лет тюрьмы, но он может подать апелляцию.

Ранее конгрессмен пришел в маске Путина на слушания по импичменту Байдена.