Стало известно о скором посещении Госдумы Медведевым

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 29 июля планирует посетить Государственную думу. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на трех парламентариев.

Один из источников отметил, что такая встреча у членов фракции «Единой России» состоится впервые за продолжительное время.

«Роль председателя партии начинает усиливаться, это многие заметили. Поэтому неудивительно, что Медведев решил встретиться и с депутатами», — сказал собеседник газеты.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский предположил, что в первую очередь важна символическая процедура представления и. о. секретаря генсовета единороссов Владимира Якушева, которого назначили на этот пост 15 июня.

До этого Медведев заявил, что Украину нужно принудить к миру исключительно на российских условиях. Также он заявлял, что новый «майдан» на Украине может вынудить Киев пойти на переговоры с Россией и капитулировать.

Ранее Медведев оценил заявления о планах России напасть на страны НАТО.