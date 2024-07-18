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Стало известно о скором посещении Госдумы Медведевым

«Ведомости»: зампред Совбеза Дмитрий Медведев посетит Госдуму 29 июля

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 29 июля планирует посетить Государственную думу. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на трех парламентариев.

Один из источников отметил, что такая встреча у членов фракции «Единой России» состоится впервые за продолжительное время.

«Роль председателя партии начинает усиливаться, это многие заметили. Поэтому неудивительно, что Медведев решил встретиться и с депутатами», — сказал собеседник газеты.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский предположил, что в первую очередь важна символическая процедура представления и. о. секретаря генсовета единороссов Владимира Якушева, которого назначили на этот пост 15 июня.

До этого Медведев заявил, что Украину нужно принудить к миру исключительно на российских условиях. Также он заявлял, что новый «майдан» на Украине может вынудить Киев пойти на переговоры с Россией и капитулировать.

Ранее Медведев оценил заявления о планах России напасть на страны НАТО.

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