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Стрелявший в Трампа перед покушением оставил сообщение на одной из платформ

Fox: стрелявший в Трампа оставил послание на игровой платформе Steam

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AP

Стрелявший в кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на митинге в штате Пенсильвания Томас Мэттью Крукс перед покушением оставил послание на игровой платформе Steam. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«На платформе Steam, где геймеры покупают игры и общаются, Крукс написал: «13 июля состоится моя премьера, следите за развитием событий», — отметил телеканал.

По информации Fox News, Секретная служба Соединенных Штатов получила сообщения о странном поведении мужчины более чем за час до стрельбы. Крукса идентифицировали как подозрительного, поскольку у него заметили дальномер и рюкзак.

13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. В политика выстрелили несколько раз, он был уведен со сцены с окровавленным ухом и госпитализирован. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

17 июля сообщалось, что ФБР, опросив более сотни человек, так и не смогло установить мотивов стрелявшего в экс-президента США на митинге в Пенсильвании Томаса Мэтью Крукса. Американские спецслужбы получили доступ к телефону злоумышленника, проверили его компьютер, дом и машину, но это не помогло продвинуться в понимании того, что двигало Круксом и почему он взялся за оружие.

Ранее стало известно, где находились полицейские, когда стреляли в Трампа.

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