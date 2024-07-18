В США рассказали о состоянии Байдена в связи с выборами

Президент США Джо Байден стал более восприимчив к разговорам об уходе из президентской гонки. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Собеседники канала отмечают, что во время частных встреч политик ведет себя не так вызывающе, как на публике.

«Он перешел от слов «Камала [Харрис] не может победить» к «Как вы думаете, Камала может победить?»— рассказал один из источник CNN.

До этого газета Politico писала, что президентская кампания Байдена пошатнулась еще сильнее из-за диагностирования у политика коронавируса. По мнению журналистов, болезнь действующего президента США «угрожает усилить беспокойство демократов по поводу его кампании по переизбранию».

Кроме того, по данным CNN, бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в частном порядке сообщала Байдену, что он не сможет победить на предстоящих выборах.

60-е по счету президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. На них может быть избран 47-й президент США (в случае, если 46-й президент Джо Байден проиграет выборы).

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.