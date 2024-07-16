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Сын Трампа оценил политические амбиции Вэнса

Трамп-младший: Вэнс имеет шансы стать президентом после Трампа

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Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший в интервью порталу Axios заявил, что кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс имеет высокие шансы стать президентом после вероятного второго срока его отца.

«Я думаю, что вероятность будет очень высокой», — ответил Трамп-младший на вопрос о том, сможет ли Вэнс стать президентом после его отца.

15 июля на национальном съезде Республиканской партии Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты. Кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии стал сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс.

Политик был избран в Сенат в 2022 году. В настоящее время он работает советником Трампа, хотя раньше был одним из самых яростных его критиков в рядах Республиканской партии. Вэнс объяснял свой переход тем, что Трамп был «великим президентом».

Ранее в МИД РФ ответили на вопрос, снимет ли Москва санкции с Вэнса.

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