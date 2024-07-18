В Киеве на фоне провалов ВСУ постепенно осознают, что боевые действия уже проиграны, а переговоры неизбежны. Об этом в своем блоге заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Вполне вероятно, что немногие украинские чиновники уже приходят к выводу, что война для них проиграна и переговоры теперь неизбежны», - подчеркнул эксперт.

В Киеве уже постепенно начинают осознавать о необходимости отказа от максималистских целей в конфликте, поскольку стало очевидным, что для ВСУ на поле боя все идет «не так, как запланировано».

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Венгрия готова стать площадкой для мирных переговоров Украины и России. По его словам, вскоре после начала боевых действий он связывался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой администрации президента Украины Андреем Ермаком.

Венгерский министр добавил, что обеим сторонам будут предоставлены равные условия, равная безопасность и равные шансы на изложение своей позиции. Министр отметил, что предложение о мирных переговорах на территории Венгрии действует и сейчас.

Ранее Сийярто допустил проведение второй конференции по Украине уже в этом году.