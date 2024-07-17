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В Венгрии назвали возможные сроки новой конференции по Украине

Сийярто допустил проведение второй конференции по Украине уже в этом году

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Urs Flueeler/Reuters

Второй раунд конференции по урегулированию конфликта на Украине может состояться уже в этом году. Как ожидается, в переговорах может принять участие Россия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.

«Мы знаем, что прилагаются усилия для проведения следующего этапа мирной конференции уже в текущем году, и мы безусловно приветствовали бы и оценили это», – подчеркнул дипломат в беседе с агентством.

Кроме того, он также выразил благодарность Швейцарии за ее значительный вклад в организацию первой конференции.

Отмечается, что предыдущая конференция по Украине состоялась в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня, Россия на ней не присутствовала. В высших российских кругах подчеркнули, что поиск путей разрешения украинского конфликта без участия России является нелогичным и необоснованным.

На днях стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разослал лидерам Евросоюза свой мирный план по конфликту на Украине.

Ранее Зеленский озвучил планы подготовки второй конференции по Украине.

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