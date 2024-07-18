Признанный виновным в коррупции американский сенатор Менендес уйдет в отставку

Сенатор Роберт Менендес, признанный американским судом виновным в коррупции и лоббировании интересов других государств, планирует уйти в отставку. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в окружении политика.

Отмечается, что уход с должности приведет к завершению почти 30-летней карьеры Менендеса в конгрессе, который многие годы занимал в нем высокие должности.

Сенатор не признает свою вину ни по одному пункту.

16 июля телеканал CNN сообщил, что в США суд присяжных признал сенатора-демократа Роберта Менендеса виновным по всем 16 пунктам обвинения, в число которых входит коррупция и лоббирование интересов Египта и Катара в качестве иностранного агента.

Кроме этого, политика признали виновным в препятствовании правосудию, вымогательстве и мошенничестве. Менендесу грозит до 20 лет тюрьмы, но он может подать апелляцию.

Ранее конгрессмен пришел в маске Путина на слушания по импичменту Байдена.