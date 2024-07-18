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Секретная служба перед покушением на Трампа потеряла из виду стрелявшего в него Крукса

Сенатор Баррассо: Секретная служба потеряла из виду Крукса, стрелявшего в Трампа

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Aaron Josefczyk/Reuters

Стрелявший в Дональда Трампа 20-летний Мэтью Крукс из-за подозрительного поведения попал в поле зрения Секретной службы США за час до покушения, но затем агенты потеряли его из виду. Об этом рассказал сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо, сообщает телеканал NBC News.

«У него был дальномер и рюкзак. Секретная служба потеряла его из виду. Никто не взял на себя ответственность», — отметил Баррассо.

Сенатор выразил убеждение, что после такого провала глава Секретной службы Кимберли Читл должна покинуть свой пост.

13 июля произошло покушение на Дональда Трампа, которого Республиканская партия позднее официально выдвинула кандидатом в президенты США. В политика выстрелили несколько раз. После стрельбы он был уведен со сцены с окровавленным ухом и госпитализирован. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

17 июля сообщалось, что ФБР, опросив более сотни человек, так и не смогло установить мотивов стрелявшего в экс-президента США на митинге в Пенсильвании Томаса Мэтью Крукса. Американские спецслужбы получили доступ к телефону злоумышленника, проверили его компьютер, дом и машину, но это не помогло продвинуться в понимании того, что двигало Круксом и почему он взялся за оружие.

Ранее стало известно, где находились полицейские, когда стреляли в Трампа.

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