Для охраны съезда республиканцев в США задействовали истребитель F-35

В США для охраны воздушного пространства над съездом республиканцев в городе Милуоки задействован истребитель F-35. Об этом со ссылкой на представителя командования воздушно-космической обороны Северной Америки сообщает РИА Новости.

Боевой самолет задействован в рамках поддержки протоколов Секретной службы США.

Съезд Республиканской партии открылся в Милуоки 15 июля и должен продлиться четыре дня. В городе и окрестностях повышены меры безопасности.

16 июля недалеко от границы зоны безопасности съезда полицейский стал стрелять по мужчине.

Один из очевидцев рассказал, что мужчина был бездомным и страдал биполярным расстройством. Когда он приблизился к полицейским и достал нож, они открыли по нему огонь.

13 июля произошло покушение на Дональда Трампа, которого Республиканская партия позднее официально выдвинула кандидатом в президенты США. В политика выстрелили несколько раз. После стрельбы он был уведен со сцены с окровавленным ухом и госпитализирован. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что власти Милуоки перед съездом республиканцев не стали запрещать ношение оружия.