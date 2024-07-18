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Шольц призвал мир вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями

Шольц: мир вернется к соглашениям о контроле вооружений между великими державами

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Markus Schreiber/Pool/Reuters

Ведущим мировым державам необходимо вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями. Такое мнение в интервью телеканалу ARD высказал канцлер Германии Олаф Шольц.

«Все, что мы делаем, должно привести к тому, что у нас снова будет период разговоров о контроле над вооружениями между великими державами мира, даже если это время сейчас кажется далеким», - сказал Шольц.

Так канцлер ответил на вопрос, понятны ли ему настроения граждан Германии, боящихся возвращения угроз Холодной войны.

11 июля сообщалось, что размещение американских дальнобойных ракет в Германии поставит под угрозу безопасность России, и она ответит на это в военном ключе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Днем ранее Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что с 2026 года США начнут «эпизодически» размещать в Германии новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие. Впоследствии планируется его постоянное размещение на территории ФРГ. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Пентагоне высказались по ядерному разоружению с Россией.

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