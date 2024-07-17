Лавров заявил, что мир с Украиной возможен только с учетом новых регионов в составе РФ

Урегулирование конфликта с Украиной невозможно без учета сегодняшних реалий, в том числе новых регионов в составе России. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, выступая в ООН.

Лавров отметил, что Россия не может оставить регионы, которые по результатам проведенного в них референдума вошли в состав нашей страны. Министр подчеркнул, что такое положение дел закреплено в Конституции РФ и «это не обсуждается».

По словам Лаврова, для достижения мира необходимо искать решение, которое будет учитывать «сложившиеся на земле реалии». А перед началом переговоров страны Запада должны прекратить поставки оружия на Украину.

Перед этим Лавров раскритиковал подход Украины и Запада к «мирной конференции» по Украине. По его словам, анонсируемые перед конференцией инициативы носят «односторонний, абсолютно неприемлемый для нас и для многих других» характер. Об этом министр заявил на пресс-конференции по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

Ранее Лавров рассказал об усилиях РФ и КНР по созданию новой системы безопасности.