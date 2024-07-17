Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пытавшиеся прервать выступление Лаврова в СБ ООН были гостями делегации Израиля

Выступление Лаврова в СБ ООН пытались прервать гости делегации Израиля

close
100%
Eduardo Munoz Alvarez/AP

Гости израильской делегации пытались помешать выступлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга, пишет ТАСС.

«Эти люди были частью одной из делегаций», — пояснил он, комментируя инцидент, и в ответ на уточняющий вопрос журналиста добавил, что «их идентифицировали как членов делегации Израиля».

17 июля несколько активистов израильской делегации попытались помешать выступлению Лаврова. Когда глава российского МИД выступил на заседании СБ, они встали со своих мест на галерке зала и начали кричать: «Освободить заложников». Сотрудники охраны ООН оперативно отреагировали и вывели нарушителей из зала.

Несмотря на действия демонстрантов, руководитель МИД РФ не стал прерывать свое выступление.

1 июля РФ на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. На это время российская сторона запланировала три ключевых мероприятия, в том числе открытые дебаты по проблематике ближневосточного урегулирования 17 июля.

Ранее в МИД РФ высказали недовольство уровнем безопасности в штаб-квартире ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами