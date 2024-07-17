Пытавшиеся прервать выступление Лаврова в СБ ООН были гостями делегации Израиля

Гости израильской делегации пытались помешать выступлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга, пишет ТАСС.

«Эти люди были частью одной из делегаций», — пояснил он, комментируя инцидент, и в ответ на уточняющий вопрос журналиста добавил, что «их идентифицировали как членов делегации Израиля».

17 июля несколько активистов израильской делегации попытались помешать выступлению Лаврова. Когда глава российского МИД выступил на заседании СБ, они встали со своих мест на галерке зала и начали кричать: «Освободить заложников». Сотрудники охраны ООН оперативно отреагировали и вывели нарушителей из зала.

Несмотря на действия демонстрантов, руководитель МИД РФ не стал прерывать свое выступление.

1 июля РФ на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. На это время российская сторона запланировала три ключевых мероприятия, в том числе открытые дебаты по проблематике ближневосточного урегулирования 17 июля.

Ранее в МИД РФ высказали недовольство уровнем безопасности в штаб-квартире ООН.