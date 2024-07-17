Лавров заявил о неопровержимых доказательствах шпионажа Гершковича

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о наличии у Москвы неопровержимых доказательств причастности американского журналиста Эвана Гершковича к шпионажу. Его слова приводит ТАСС.

«Использование журналистов в разведывательных целях, по крайней мере в англосаксонской традиции, абсолютно естественно», — заявил глава российской дипломатии.

По словам Лаврова, спецслужбы США и РФ ищут кандидатов для обмена заключенным с 2021 года, однако «эта тема не любит суеты, о чем все прекрасно знают».

«Контакты такие есть, и ничего общего с нападками на журналистику это не имеет», — подчеркнул министр.

До этого посольство США в РФ призвало «прекратить» использовать таких как Гершкович и также обвиненный в шпионаже Пол Уилан в качестве «разменной монеты» и немедленно освободить их.

Утром 26 июня журналиста The Wall Street Journal Гершковича доставили в Свердловский областной суд на первое заседание по делу о шпионаже. Он был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменили нарушение по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы.

По данным ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну. 26 марта 2024 года Гершковичу продлили срок содержания под стражей до 30 июня.

Ранее Трамп пообещал освободить Гершковича, если победит на выборах.