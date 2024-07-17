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Лавров язвительно обратился к постпреду США в ООН

Лавров спросил у постпреда США в ООН Томас-Гринфилд, не ошиблась ли она комнатой

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров обратился к постоянной представительнице США в ООН Линде Томас-Гринфилд с вопросом о том, не ошиблась ли она комнатой. Его слова передает РИА Новости.

«Я кстати хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США: слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена?» — заявил глава российской дипломатии.

Замечание Лаврова было связано с тем, что на заседании, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, Томас-Гринфилд большую часть своего выступления посвятила кризису на Украине.

До этого три активиста попытались сорвать выступление Лаврова на заседании Совбеза ООН.

Несмотря на действия демонстрантов, руководитель МИД РФ не стал прерывать свое выступление. При этом охрана достаточно быстро вывела нарушителей из зала заседания.

По информации журналистов, активисты сидели на местах на галерке. Им удалось попасть на мероприятие по гостевым пропускам.

Ранее постпред России при ООН счел, что США вовлечены в теракт в Севастополе.

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