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Маск объявил о «завершении карьеры» одного из возможных кандидатов в президенты

Маск заявил о «завершении карьеры» губернатора штата Калифорния Ньюсома

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John Raoux/AP

Американский бизнесмен Илон Маск заявил об «окончании карьеры» губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома, которого считают одним из возможных кандидатов на пост президента США от Демократической партии в случае отказа нынешнего главы государства Джо Байдена от участия в предвыборной гонке. Пост с соответствующим содержанием предприниматель опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X.

«Карьера Гэвина [Ньюсома] завершена», — написал миллиардер, поддержавший кандидатуру республиканца Дональда Трампа на предстоящих выборах американского лидера.

Маск начал активно критиковать губернатор Калифорнии после того, как он подписал закон о расширении полномочий местных школ в вопросах гендерного самоопределения и ориентации учеников. В том числе бизнесмен решил перенести из Калифорнии в штат Техас штаб-квартиру своей компании SpaceX и социальной сети X. В своем аккаунте на данной платформе предприниматель пояснил, что пошел на такой шаг ради обеспечения защиты сотрудников.

Ньюсом занял пост губернатора Калифорнии в 2019 году. Сейчас политику 56 лет.

Ранее журналисты узнали, что Маск намерен ежемесячно тратить $45 млн на предвыборную кампанию Трампа.

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